Vacinação em simultâneo contra gripe e covid-19 arranca a meio gás

Arrancou esta segunda-feira a vacinação em simultâneo das vacinas contra a gripe e a covid-19. O ritmo no primeiro dia foi baixo, uma vez que a falta de vacinas reduziu as convocatórias. Além disso, entre os idosos que foram chamados, muitos não apareceram.

As vacinas contra a covid-19 estão disponíveis, mas as da gripe não chegaram em número suficiente. Por isso, no primeiro dia de vacinação simultânea, a convocatória foi limitada.

À falta de vacinas, juntou-se a grande quantidade de faltas dos idosos: menos de metade dos que receberam a convocatória apareceu para tomar as duas vacinas.

A coadministração das vacinas contra a gripe e contra e o chamado reforço da covid-19 destina-se a quem tem mais de 65 anos. A Direção-Geral da Saúde prevê vacinar dois milhões de pessoas, a começar pelo grupo acima dos 80 anos.