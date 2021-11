Especialistas alertam para uso correto e consciente de antibióticos

As infeções por bactérias resistentes a antibióticos são a causa de morte de mais de 1.100 portugueses a cada ano. No Dia Europeu do Antibiótico, os especialistas alertam para a importância de se fazer um uso correto e consciente deste medicamento.

Os médicos só devem prescrever esta medicação quando necessário, para que não se venha a tornar ineficaz. E o cidadão não deve automedicar-se nem deitar as sobras no lixo comum para não contaminar o meio ambiente.

A Direção-Geral da Saúde e a Fundação Calouste Gulbenkian vão implementar dois projetos que visam combater as 1.160 mortes anuais em Portugal, causadas por bactérias resistentes a vários antibióticos.

Em 12 hospitais do SNS vai ser replicado um programa que já reduziu as infeções hospitalares em mais de 50%, entre 2015 e 2018. O outro pretende acelerar o combate ao uso excessivo de antibióticos nos centros de saúde e hospitais públicos.

