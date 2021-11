Primeira unidade de fibromialgia do país abriu na Covilhã

A nova valência, dedicada em exclusivo ao tratamento da doença que afeta mais de 300 mil pessoas em Portugal, funciona no Centro Clínico da Associação Mutualista Covilhanense e resulta de uma parceria com o médico espanhol José Arranz Gil, especializado em tratar a doença.

O médico que há 15 anos estuda a doença crónica, com vários trabalhos de investigação já publicados, traz à Covilhã um novo tratamento que aplica durante as consultas.

A técnica utilizada de neuroestimulação magnética transcraniana de baixo campo será o foco de um trabalho de investigação que irá envolver 120 doentes e será feito em parceria com a Faculdade de Ciências da Saúde da Universidade da Beira Interior, a Universidade Politécnica de Madrid e a Associação Mutualista.

As consultas estão abertas à população em geral e as marcações podem ser feitas através do número de telefone 275 310 875.

Em Portugal, a prevalência da doença atinge os 3,6%. É o segundo país do mundo com maior incidência, a seguir à Itália.