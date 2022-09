Nova terapia com base no vírus do herpes pode revolucionar tratamento contra o cancro

Um novo tipo de tratamento contra o cancro que tem por base um vírus comum está a conseguir destruir células cancerígenas. Os resultados dos primeiros testes em humanos são bastantes promissores, garantem investigadores britânicos. Num paciente o tumor parece ter desaparecido, enquanto noutros casos verificou-se uma regressão.

O fármaco que está a ser administrado é uma forma enfraquecida do vírus do herpes - herpes simplex - que foi modificado para destruir as células cancerígenas. Serão necessários estudos maiores e mais extensos, mas os especialistas dizem que a injeção com este medicamento pode trazer uma nova esperança a doentes com cancro em estado avançado.

Krzysztof Wojkowski, de 39 anos, residente em Londres, é um dos pacientes que participaram da fase 1 de testes de segurança que está a ser realizada pelo Instituto de Pesquisa do Cancro do Royal Marsden NHS Foundation Trust, no Reino Unido.

Diagnosticado em 2017 com cancro nas glândulas salivares, Krzysztof Wojkowski foi submetido a cirurgia e a outros tratamentos, mas as células cancerígenas continuaram a multiplicar-se.

"Disseram-me que não havia mais opções para o meu caso e que estava a receber cuidados de fim de vida. Foi devastador e depois disso foi incrível ter a possibilidade de participar neste estudo", disse Krzysztof Wojkowski, citado pela BBC.

Logo na fase inicial da terapia, baseada numa versão especialmente modificada do vírus da herpes que normalmente causa herpes labial, o tumor parece ter sido eliminado.

"As injeções que tomei a cada duas semanas, durante cinco semanas, erradicaram completamente o meu cancro. Estou livre do cancro há dois anos", afirmou Krzysztof Wojkowski.



Nesta terapia, as injeções são aplicadas diretamente no tumor e visam atacar o cancro de duas formas - destruir as células cancerosas fazendo com que se destruam e, por outro lado, ativando o sistema imunológico.