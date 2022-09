Medicamento experimental reduz o declínio cognitivo associado à doença de Alzheimer

Um tratamento para a doença de Alzheimer retarda a progressão do declínio cognitivo em 27% durante um ensaio clínico global. A informação está a ser divulgada pelas farmacêuticas Eisai e Biogen, que adiantam que há uma probabilidade do medicamento Lecanemab ser aprovado já no próximo ano.

"Uma desaceleração de 27% na deterioração parece um resultado modesto, mas, para os pacientes com Alzheimer, pode ser muito significativo", disse Gil Rabinovici, neurologista da Universidade da Califórnia, em São Francisco.

O medicamento está na terceira fase de testes e atendeu a todos os objetivos primários e secundários. Os níveis reduzidos de amilóide (proteína característica da doença de Alzheimer) foram positivos, quando comparados com os resultados de um placebo (substância sem qualquer efeito para o organismo).

Para conseguir este resultado, no ensaio clínico participaram 1.795 pacientes em fase inicial de Alzheimer, que receberam aleatoriamente o medicamento, ou placebo, a cada duas semanas, durante 18 meses.

Os participantes foram testados em várias áreas para avaliar o ritmo do declínio, incluindo memória, orientação e resolução de problemas.

As farmacêuticas Eisai e Biogen informam que a partir de seis meses de testes, o grupo de indivíduos que recebeu o tratamento da Lecanemab saiu-se melhor do que o grupo que foi administrado com o placebo.

A empresa japonesa Eisai, que está a liderar o desenvolvimento do medicamento e a trabalhar com as autoridades reguladoras, disse que apresentará os resultados completos do estudo no final de novembro, na Conferência sobre o Alzheimer, e os resultados serão posteriormente publicados numa revista médica.

As duas farmacêuticas já solicitaram a aprovação à FDA do Lecanemab. O prazo final para uma decisão é 6 de janeiro de 2023.