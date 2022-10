Cientistas de Coimbra comprovam êxito de técnicas óticas no diagnóstico precoce de cancro

Uma equipa de investigadores da Universidade de Coimbra (UC) demonstrou que métodos de espectroscopia vibracional, técnicas não invasivas e altamente sensíveis, são eficazes na deteção precoce de cancro, revelou hoje aquela instituição de ensino superior.

O estudo, designado de "VIBSonCANCER -- Diagnóstico de Cancro a Nível Molecular por Espectroscopia Vibracional", é financiado com 240 mil euros.

O projeto focou-se no "desenvolvimento de métodos óticos de diagnóstico que podem usar radiação de laser ou de infravermelho (as chamadas espectroscopias de Raman e de infravermelho), com o objetivo de auxiliar os médicos na deteção precoce de cancro e avaliação de margens cirúrgicas", informou a UC, em comunicado.

As atuais técnicas de diagnóstico baseiam-se em alterações morfológicas, ou seja, na forma das células e no seu ambiente, o que possibilita ao patologista determinar se elas estão normais, displásicas (alteradas) ou neoplásicas (cancerígenas).

Já as técnicas propostas no estudo, além de "não serem invasivas", permitem obter "informação química para além da morfológica", sendo que as alterações a nível químico podem preceder as variações da forma celular e esta informação adicional pode ser "essencial" para o médico poder efetuar um diagnóstico precoce da doença, explicou a UC.

"As nossas técnicas não substituem as atuais, nem o pretendem fazer. O que nós queremos é fornecer informação que não é possível obter por outros métodos", disse, citada na nota de imprensa, Maria Paula Marques, líder do projeto.

Esta técnica permite ver e analisar "alterações de composição química, por exemplo, de proteínas ou de lípidos", e já entrou na clínica de alguns hospitais dos Países Baixos, Inglaterra ou Canadá, em estudos-piloto.

Testes a várias amostras de tecidos com resultados muito positivos

Para avaliar a sua eficácia, a equipa testou várias amostras de tecidos e os resultados foram muito positivos, demonstrando o "elevado potencial destes métodos".

"Conseguimos detetar diferenças de composição química entre o tecido maligno e não maligno. E, dentro dessas diferenças, há alguns constituintes celulares e do tecido que variam mais, os chamados marcadores. Testámos vários tipos de tecido maligno e não maligno, como, por exemplo, de cancro de mama, de língua, de próstata e de colo do útero", frisou Maria Paula Marques.

Com os biomarcadores, a equipa vai poder apurar as técnicas, de modo que sejam facilmente analisadas por qualquer clínico, mesmo que não seja espetroscopista, e poderem ser usadas no bloco operatório, por exemplo, para avaliar margens cirúrgicas intraoperatoriamente.

A cientista explicou que as margens cirúrgicas representam um "grande problema para os cirurgiões", já que, "quando retiram um tumor, os cirurgiões nunca podem ter a certeza absoluta da margem cirúrgica, sendo passível de erro".

Em suma, este estudo pretende contribuir para o "desenvolvimento de técnicas de espectroscopia vibracional de vanguarda".

Cientistas estão a desenvolver um protótipo

A UC deu ainda nota de que os cientistas estão já a desenvolver um protótipo, esperando que estes métodos de diagnóstico mais rigorosos e não invasivos tenham um impacto importante no sucesso da quimioterapia e ajudem no desenvolvimento de tratamentos personalizados com melhores prognósticos.

O projeto, liderado por Luís Batista de Carvalho e Maria Paula Marques, da Unidade de I&D "Química-Física Molecular" da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra (FCTUC), conta com a colaboração do Instituto Português Oncologia de Coimbra e do Porto e ainda do Instituto Português de Oncologia Francisco Gentil.

A equipa inclui as investigadoras Ana Batista de Carvalho, Inês Pereira dos Santos, Adriana Mamede, Mariana Vide Tavares e o doutor Paulo Figueiredo.