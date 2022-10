Há 20 anos foi feita a primeira cirurgia em Portugal a um doente com Parkinson

Pela primeira vez em Portugal, a 20 de outubro de 2002, foi feita uma cirurgia de estimulação cerebral profunda num doente com Parkinson. O procedimento demorou várias horas e o neurocirurgião Rui Vaz, agora diretor do serviço de neurocirurgia do hospital de S. João, admite que "mentiria se não dissesse que tive medo".

Até essa data, os pacientes - os que tinham condições económicas - tinham de se deslocar ao estrangeiro, para o procedimento e para o acompanhamento em consulta.

A cirurgia veio melhorar os sintomas motores provocados pela doença de Parkinson em doentes que já não conseguiam ter bons resultados com a medicação.

Hoje em dia, graças à evolução da técnica e da tecnologia, o procedimento é mais simples e mais seguro. Para reduzir o desconforto, o hospital de S. João passou a realizá-lo com o doente anestesiado, desde início deste ano. Rui Vaz adianta que vários pacientes procuram o serviço por esse motivo.

Ainda assim, a equipa de neurologia do São João acredita que há falhas na referenciação, seja por receio dos doentes, pela localização onde vivem ou por falta de conhecimento dos médicos. Por ano, em Portugal, são operados à volta de 100 pacientes com Parkinson.

O neurocirurgião Rui Vaz sublinha que todos os anos há cerca de 50 doentes que ficam por operar e que podiam estar a beneficiar desta técnica de estimulação cerebral profunda.

A doença de Parkinson é uma doença degenerativa do sistema nervoso central sem cura e que afeta cerca de 25 mil portugueses.