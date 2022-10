Estudo indica que a psoríase é uma doença subdiagnosticada em Portugal

Quase um quarto dos doentes com psoríase inquiridos num estudo não estavam diagnosticados por um médico, apesar de apresentarem critérios clínicos desta doença inflamatória da pele, segundo uma investigação epidemiológica nacional hoje divulgada.

O estudo representativo da população portuguesa, realizado pelo Grupo Português de Psoríase da Sociedade Portuguesa de Dermatologia e Venereologia (SPDV) concluiu que "a psoríase é uma doença subdiagnosticada em Portugal".

Os dados indicam que 76% dos inquiridos tinham um diagnóstico prévio de psoríase realizado por um médico, na maior parte dos casos por um dermatologista, mas 24%, apesar de apresentarem critérios clínicos de psoríase, não estavam ainda diagnosticados por um médico.

O estudo, realizado em parceria com o Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto, revela uma prevalência estimada da psoríase em 4,4%, "valor muito superior ao anteriormente reportado de cerca de 2%".

O presidente do Grupo Português de Psoríase e coordenador do estudo, o dermatologista Tiago Torres, refere em comunicado, que "a ausência de dados de prevalência atualizados e de caracterização da população psoriática em Portugal foi o que motivou este estudo".

O estudo, divulgado a propósito do Dia Mundial da Psoríase, assinalado a 29 de outubro, também concluiu que "a psoríase é subtratada em Portugal".

"A evidência publicada refere que 20 a 30% da população com psoríase tem doença moderada a grave, o que requer terapêutica sistémica, mas, de acordo com os dados agora obtidos, apenas 12% dos participantes no estudo estavam, no momento em que foram inquiridos, em terapêutica sistémica (3% em terapêutica biológica)", refere a SPDV em comunicado.