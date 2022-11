Um novo avanço da ciência pode ajudar no diagnóstico precoce do cancro do pulmão e, consequentemente, a reduzir as mortes. Os resultados são de uma colaboração de investigadores britânicos, espanhóis e norte-americanos.

A proteína TLR2 poderá ser a "chave" para a diminuição destas mortes, após um diagnóstico precoce. Além de ajudar a controlar a defesa do organismo quando ocorrem mutações cancerígenas, os níveis desta proteína podem ajudar a perceber a probabilidade de sobrevivência de uma pessoa com cancro do pulmão, adianta o The Independent.

De acordo com os investigadores, os doentes com altos níveis da proteína numa fase inicial tiveram maior taxa de sobrevivência do que os que tinham níveis mais baixos.

Através de um teste a um medicamento capaz de ativar a proteína, os cientistas descobriram que reduz o crescimento do tumor maligno no início da doença.

A TLR2 está ligada à senescência, o processo natural de envelhecimento das células. Estas células estão presentes em cancros do pulmão em fases iniciais, mas não estão em cancros avançados, o que sugere que a senescência pode prevenir o desenvolvimento do cancro, diz o The Independent.