Kawasaki: que doença é esta que afeta crianças e pode ser fatal?

Os casos de crianças com doença de Kawasaki aumentaram consideravelmente para mais do dobro nos últimos cinco anos. Se não for tratada a tempo, pode ser fatal. Mas que doença é esta que já levou as autoridades de saúde a emitirem um alerta para a doação de sangue?

Afeta, sobretudo, crianças com menos de cinco anos e é mais comum em rapazes do que em raparigas. Também conhecida como síndrome dos linfonodos mucocutâneos, a doença de Kawasaki é uma das principais causas de insuficiência cardíaca em crianças. Pode fazer com que alguns vasos sanguíneos à volta do coração aumentem.

Nos últimos cinco anos, o número de crianças com a doença duplicou. Em Inglaterra e no País de Gales, 706 precisaram de tratamento entre 2020-2021, avança o jornal britânico The Independent.

Se não for tratada a tempo, pode ser fatal. As crianças são tratadas com doses elevadas de imunoglobulina. Com um diagnóstico atempado, podem ter recuperação completa entre seis e oito semanas.

Os sintomas

Febra alta e persistente (durante cinco dias ou mais)

(durante cinco dias ou mais) Erupção cutânea

Lábios vermelhos e secos

Língua inchada, com "buraquinhos" e vermelha, conhecida como "língua de morango"

Mãos e pés inchados e vermelhos

Olhos vermelhos

Se a criança tiver febre alta e persistente e, pelo menos, mais um sintoma, deve ir ao médico de família com urgência.

Apelo para doações de sangue

O aumento do número de casos levou já a um pedido de mais doações de sangue.

O ministro da saúde britânico, Neil O'Brien, afirmou:

"São necessários mais dadores de sangue para tratar a doença de Kawasaki e estamos a trabalhar em estreita colaboração com o NHS Blood and Transplant para o melhor atendimento possível aos pacientes (...). Se puder, considere doar sangue ou plasma, isso pode salvar a vida de alguém".

O responsável agradeceu ainda a "generosidade" dos dadores de sangue.

A causa da doença está a ser ainda investigada. Não há evidências claras de que esteja ligada a vírus ou bactérias.