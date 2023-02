O que é a demência frontotemporal, doença diagnosticada a Bruce Willis

O ator Bruce Willis foi diagnosticado com demência frontotemporal - também conhecida como doença de Pick. O diagnóstico inicial apontava para afasia, mas a condição do ator piorou e acabou por receber um diagnóstico “mais específico”, anunciou na quinta-feira a família. Mas afinal, o que é esta doença?

O que é a demência frontotemporal?

A demência frontotemporal é causada pela degeneração de um ou de ambos os lobos frontais e temporais do cérebro. À medida que essas regiões do cérebro “encolhem”, são afetadas a personalidade, comportamento e comunicação do doente.

A demência frontotemporal afeta sobretudo pessoas entre os 45 e 65 anos.

Quais são os sintomas da demência frontotemporal?

Os sintomas da doença incluem mudanças na personalidade, no comportamento, na comunicação e no raciocínio - incluindo, por exemplo, comportamentos inapropriados, distração e dificuldades motoras.

Devido às alterações comportamentais, a demência frontotemporal pode ser confundida com um problema psicológico.

Não há cura nem forma de travar a progressão da doença, apesar de existir tratamento para alguns dos sintomas. Com o passar do tempo, há pacientes que chegam a precisar de cuidados a tempo inteiro e, em média, os pacientes vivem entre oito a 10 anos após o diagnóstico.

Como é feito o diagnóstico?

De acordo com a BBC, não há um exame específico para diagnosticar a demência frontotemporal. Habitualmente, o diagnóstico é feito por exclusão de outras patologias ou condições.

O único fator de risco é a existência de casos de demência frontotemporal na família.