Foi confirmado o quinto caso de cura do vírus VIH. Um homem seropositivo na Alemanha entrou em remissão, depois de receber um transplante de medula óssea para curar uma leucemia. Vive há mais de quatro anos sem tomar medicação e sem sintomas provocados pelo vírus da SIDA.

Conhecido como o paciente de Düsseldorf, numa referência à cidade no oeste da Alemanha, um alemão de 53 anos é a quinta pessoa do mundo a ser curada da infeção por VIH, o vírus da imunodeficiência humana que está na origem da SIDA.

É o terceiro caso de cura através do transplante de células estaminais da medula óssea. O paciente recebeu o tratamento depois de ter sido também diagnosticado com leucemia.

O homem foi sujeito ao transplante há 10 anos. Recebeu uma medula com uma mutação genética rara que apaga a proteína responsável pela entrada do vírus nas células.

"No caso das pessoas seropositivas, isto significa que as células imunitárias do dador vão substituir as células imunitárias responsáveis pelo transplante do VIH no doente. Assim, progressivamente, vão eliminar a maioria das células infetadas presentes no organismo", explicou Asier Saez-Cirion, virologista do Instituto Pasteur.