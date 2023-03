Turismo do sono, a tendência da moda para quem quer pôr o sono em dia

Viajar para melhorar os hábitos de sono é uma ideia que primeiro estranha-se, depois entranha-se. A verdade é que existem hotéis espalhados por todo o mundo (e Portugal não é exceção), em que o principal objetivo é manter o sono no centro da experiência do turista. Turismo do sono já ouviu falar?

Estas unidades hoteleiras oferecem estadias que promovem o descanso, para que as pessoas consigam fazer algo tão simples como: dormir. O que não é assim tão simples para a grande parte dos portugueses, segundo o estudo divulgado pela Sociedade Portuguesa de Pneumologia.

A SIC Notícias falou com dois hotéis portugueses que apostam em serviços e experiências a pensar no melhor sono que os seus hóspedes podem ter. Cada um com as suas características, mas ambos com o mesmo objetivo: fazer com que as pessoas se sintam nas nuvens enquanto dormem.

“Um hotel do sono é um espaço integralmente pensado para reduzir a ansiedade, criando todas as condições e o ambiente perfeito para dormir bem e relaxar. A receita pode parecer simples, mas há toda uma preocupação que a sustenta: priorizar o absoluto bem-estar do hóspede, corpo e mente”, explicou, em entrevista à SIC Notícias, o Hästens Sleep Spa, um hotel do sono, localizado no coração da cidade de Coimbra.

O que procuram os turistas de sono? “Descobrir os benefícios que uma boa noite de sono lhe pode proporcionar” e "a promessa de que acordam absolutamente revigorados e querem justamente ter a oportunidade de experienciar um sono ímpar”, contou o Hastens Sleep Spa.

“A grande protagonista da experiência é a cama”

Enquanto há hotéis que usufruem de tecnologia e da inteligência artificial para “ajustar o suporte corporal e a temperatura ambiente para manter um sono profundo”, o Hastens Sleep Spa aposta numa solução natural.

Este é o único hotel do mundo em que todos os quartos têm camas Hastens, “a marca de camas mais prestigiada em todo o mundo por ser produzida exclusivamente com materiais naturais” e são integralmente feitas à mão, por artesãos.

Os hóspedes querem “sentir a diferença que faz dormir numa cama na qual não sentem o peso do seu corpo e dormem como se estivessem numa nuvem, porque a cama garante que todo o corpo relaxa ergonomicamente apoiado e sem pontos de pressão”, garantiu o Hastens Sleep Spa, em entrevista à SIC Notícias.

Além da cama, também a almofada conta. Pelo que, o hotel, localizado em Coimbra, dispõe de “um menu de almofadas" da mesma marca para que os hóspedes possam escolher “a que melhor se adapta às suas preferências e necessidades, com mais ou menos volume, maior ou menor densidade, mais ou menos firmeza, ajudando-os a respirar melhor”.

O hotel dispõe ainda de vídeos exclusivos para que os hóspedes se aconselhem com uma especialista do sono sobre como dormir melhor.