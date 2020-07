Antónia Adelaide Ferreira ficará para sempre como a mulher que o Douro amou, figura ímpar na história da produção do Vinho do Porto, empresária, empreendedora e humanista, determinante no desenvolvimento da marca Porto Ferreira e de toda a viticultura desta região demarcada.

Em defesa do empreendedorismo e dos valores humanistas, desde 1988, os prémios DONA ANTÓNIA ADELAIDE FERREIRA distinguem anualmente mulheres portuguesas cujo percurso de vida e carreira contribuem também para o desenvolvimento económico, social e cultural de Portugal.

Este ano, pela trigésima terceira vez, os descendentes de Dona Antónia e a Sogrape Vinhos, elegem o prémio Consagração de Carreira e o prémio Revelação de duas mulheres merecedoras deste reconhecimento, e que, de certa forma, seguem os mesmos valores de Dona Antónia - a Ferreirinha.