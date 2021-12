A Michael Page faz o Balanço do impacto de 2 anos de Pandemia nas Empresas ao nível da adaptação laboral

Depois de quase dois anos de pandemia, fazemos o balanço do seu impacto nas empresas, nos métodos de trabalho e que peso estão ter as novas dinâmicas, como o teletrabalho. Perspetivamos também o futuro e tentamos perceber o que será o próximo normal e que mudanças obriga às empresas e mercado de trabalho. Contamos com a ajuda de Vasco Salgueiro, executive manager da Michael Page.