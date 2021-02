Europa. 4 mil milhões de euros destinados ao combate ao cancro

Na véspera do Dia Mundial de Combate ao Cancro, a Europa faz história ao lançar, pela primeira vez, um plano de combate ao cancro. De recordar que, este ano, 2,7 milhões de pessoas na União Europeia foram diagnosticadas com doença oncológica e quase metade acabou por morrer.

"Muitos de nós - europeus - atravessamos uma batalha silenciosa contra o cancro. Perdemos mais de 1,3 milhões de europeus, só este ano", começa por dizer Ursula Von der Leyen, Comissária Europeia, na mensagem de abertura da conferência de impressa dedicada à apresentação do Plano Europeu de Combate ao Cancro, em Bruxelas.

"Infelizmente, o número de casos está a aumentar, é por isso que apresentamos hoje este plano. A luta daqueles que travam um combate ao cancro é também a nossa luta", acrescenta Von der Leyen.

Foram anunciados 4 mil milhões de euros para levar o plano a cabo e será colocado em prática através dos diferentes instrumentos de financiamento da Comissão, com um total de , reservados para ações contra o cancro, incluindo do programa EU4Health (1250 milhões) , Horizon Europe ( 2000 milhões ) e do programa Digital Europe ( 250 milhões).

"Esperança, resiliência e ação"

Os 4 pilares do Plano Europeu de Combate ao Cancro

As áreas nas quais o plano pretende incidir são: prevenção, igualdade no acesso, diagnósticos precoces e qualidade de vida em qualquer que seja o processo da doença, incluindo cuidados paliativos. "Uma União Europeia da Saúde forte é uma União onde os cidadãos estão protegidos contra cancros evitáveis, onde têm acesso ao rastreio e diagnóstico precoces e onde todos têm acesso a cuidados de alta qualidade, em cada etapa do processo", explica Stella Kyriakides, Comissária da Saúde e Segurança Alimentar, acrescentando que este é um plano sobre esperança, resiliência e ação"

A prevenção foi o pilar mais enfatizado na conferência, visto que 40% dos casos de cancro são evitáveis. Com a implementação de medidas de combate a fatores de risco como substâncias perigosas, poluição ambiental, consumo nocivo de álcool ou tabaco - principal causa do cancro, tudo poderá melhorar. O grande objetivo nesta área é fazer com que menos de 5% da população consuma tabaco, até 2040 (contra a média atual de 25%), endurecendo a regulamentação dos produtos do tabaco e revisando sua tributação no final deste ano, entre outras medidas . "Queremos a próxima geração livre de tabaco", diz Margaritis Schinas, vice presidente da Comissão Europeia. Bruxelas também irá reexaminar a sua legislação sobre tributação do álcool e compras internacionais de álcool por indivíduos, bem como sua política de comunicação sobre bebidas alcoólicas.

A prevenção de cancros associados a infeções por meio da vacinação também se enquadra nesta área, elevando a percentagem de raparigas vacinadas para 90% e aumentando significativamente a de rapazes até 2030.

Outra das metas traçadas relaciona-se com a prevenção secundária. Os Estados-Membros devem garantir, até 2025, 90% da população da UE elegível para fazer um rastreio do cancro da mama, do colo do útero ou do colorretal o possa fazer.

No caso do diagnóstico e acesso, a meta de Bruxelas é que 90% dos pacientes elegíveis tenham acesso, até 2030, a centros de cancro nacionais, que estejam conectados através de uma rede da UE. E é que as disparidades entre países possam diminuir ( por exemplo, a taxa de sobrevivência após o tratamento do cancro varia em 20% de um Estado-Membro para outro ).

O impacto económico do cancro para a Europa está estimado em mais de 100 mil milhões de euros por ano. Sem recurso a medidas, estima-se que até 2035 os casos de cancro aumentem quase 25%, tornando-se a principal causa de morte na UE.

A primeira discussão sobre o Plano Europeu de Combate ao Cancro ocorre amanhã, Dia Mundial de Combate ao Cancro, com uma audição a Stella Kyriakides, na Comissão Especial de Combate ao Cancro do Parlamento Europeu.