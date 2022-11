Os Especialistas

Cancro e sofrimento emocional, uma realidade a enfrentar

As declarações dos protagonistas do "Vamos Falar"?", organizado no âmbito do “Tenho Cancro. E depois?”, e realizado em parceria com a Liga Portuguesa Contra o Cancro no qual especialistas em saúde mental e oncologia debateram as questões ligadas ao sofrimento emocional dos doentes oncológicos.