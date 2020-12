Cancro: Quais são as prioridades para 2021?

O "Tenho Cancro. E depois?" realiza o último debate de 2020 com o intuito de fazer o balanço dos últimos meses e definir prioridades para o próximo ano, altura em que o país assume a presidência do Conselho da União Europeia ( de 1 de janeiro a 30 de junho de 2021).

O debate será moderado pela jornalista da Sic Notícias, Sara Pinto, e contará com a presença do Secretário de Estado Adjunto e da Saúde, António Lacerda Sales, José Dinis, coordenador do Programa Nacional para as Doenças Oncológicas, Fátima Cardoso, diretora da Unidade da Mama do Centro Clínico da Fundação Champalimaud, Margarida Ornelas, presidente do IPO de Coimbra, Rui Henrique, presidente do IPO do Porto, Vítor Rodrigues, presidente da Liga Portuguesa Contra o Cancro (LPCC), Vítor Neves, presidente da Europacolon Portugal, Tamara Milagre, presidente da Evita, Rui Nogueira, presidente da Associação Portuguesa de Medicina Geral e Familiar e Teresa Bartolomeu, responsável de Marketing da Médis.

O debate será transmitido dia 8 de dezembro, às 11h, no facebook da Sic Notícias.

Na próxima edição do Jornal Expresso (11 de dezembro) fique a saber mais sobre as prioridades apresentadas para a oncologia nacional.