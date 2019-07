O próximo agente 007 poderá ser uma mulher negra 

De acordo com o “Mail on Sunday”, o próximo Agente 007 vai ser interpretado por uma mulher negra. A escolhida é Lashana Lynch, atriz de 31 anos, que interpretou a piloto Maria Rambeau em "Captain Marvel" e que integra o elenco de "Bond 25" (nome provisório do filme que estreia em abril de 2020) .

Esta mudança surge na sequência de um debate que tem pedido, ao longo dos anos, alterações ao papel de James Bond. Segundo a imprensa internacional, a responsável pela transformação no rumo dos filmes é a guionista e feminista Phoebe Waller-Bridge, contratada para garantir que o franchise acompanha a evolução da sociedade.

No 25.º episódio, que está a ser filmado, Lynch vai desempenhar o papel de Nomi. A apresentação como nova Agente 007 poderá acontecer numa cena que está a ser descrita como “de deixar cair as pipocas”.