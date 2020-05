Está garantida uma terceira temporada de "After Life"

O sucesso da segunda temporada de "After Life" garantiu, quando ainda nem passaram duas semanas sobre a estreia, a confirmação de um terceiro bloco de episódios da série criada, realizada e protagonizada por Ricky Gervais.

"After Life" tem lugar na localidade fictícia de Tambury e centra-se na vida de Tony (Ricky Gervais) após a morte da mulher, vítima de um cancro. Jornalista num jornal local, mordaz e demasiado crítico de tudo, Tony revê vezes sem conta os vídeos que gravou com a mulher e outros, que a própria lhe deixou, registados já numa fase terminal da doença de Lisa. Nesses vídeos, a mulher que é o centro da vida da personagem deixa-lhe conselhos e pede-lhe que seja bondoso e que mude de comportamento, na relação com os outros. Essa mudança (criticada por alguns espectadores, enaltecida por muitos outros) é visível na segunda temporada de "After Life".

No Twitter, o ator e humorista britânico confirma que fará uma terceira teporada de "After Life" e remete a responsabilidade da decisão para o público: "a culpa é vossa", escreve. Gervais refere-se às (boas) audiências da segunda temporada na Netflix - que estreou em plena fase de pandemia pela Covid-19, com milhões de pessoas confinadas em casa. A série continua no top da plataforma de streaming, no Reino Unido.

Segundo a revista norte-americana "The Hollywood Reporter" além da terceira temporada de "After Life", Ricky Gervais fará, para a Netflix, um programa de stand-up e outras séries de televisão. O acordo contempla uma colaboaração alargada entre Gervais e a Netflix, sem termo definido.