Festivais de verão tentam manter cartazes para 2021

A Herdade do Cabeço da Flauta já estaria, por esta altura, a transformar-se no recinto do Super Bock Super Rock. Com o adiamento do festival, o espaço está em estado selvagem. A organização está a tentar garantir o máximo de nomes para 2021, enquanto pensa em medidas adicionais de higiene para a próxima edição.

Pelo Nos Primavera Sound e pelo Vodafone Paredes de Coura, também se quer manter o cartaz o mais possível. João Carvalho, da organização, acredita que, no próximo ano, o público não terá receio de voltar a reunir-se num festival de verão. Já o EDPCoolJazz anunciou os três primeiros nomes para 2021.