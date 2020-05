Quem comprou bilhetes para festivais deste ano vai receber um vale

A informação na proposta de lei diz que vão ser emitidos vales de igual valor ao preço dos ingressos, de forma a garantir os direitos dos consumidores.

Ao que a SIC apurou, isto significa que os espetadores vão poder utilizar este vale como entrada no festival no próximo ano ou ainda como entrada para outro espetáculo do mesmo promotor.

Por exemplo, quem comprou um bilhete para a edição deste ano do NOS ALive, vai poder usá-lo em 2021, ou então, poderá trocá-lo por ingressos para outros concertos da Everything is New.

Se, entretanto, não quiser usar este vale, em cima da mesa deverá estar ainda a possibilidade de um reembolso. Mas tudo isto será debatido melhor quando a proposta de lei estiver na Assembleia da República.