Festivais de verão querem passar os cartazes de 2020 para 2021

A decisão já foi garantida pela organização do RFM Somnii e está a ser trabalhada por festivais como Vodafone Paredes de Coura ou NOS Alive.

Depois de ser anunciada a vontade do Governo de proibir os festivais de verão até 30 de setembro, no Conselho de Ministros, os promotores dos maiores festivais do país receberam a notícia sem surpresa e começaram a trabalhar em soluções.

A proposta de lei segue agora para a Assembleia da República.