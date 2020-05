Festival de animação Monstra vai ser realizado online

O Festival de Animação de Lisboa - Monstra, que foi adiado por causa da covid-19, terá uma edição online no final de maio.

O festival, a cumprir duas décadas, deveria ter acontecido de 18 a 29 de março em várias salas de Lisboa, mas acabou por ser adiado, com a organização a ponderar outro formato para o evento.

Hoje, o diretor da Monstra, Fernando Galrito, anunciou que o festival acontecerá em dois tempos: de 25 a 31 de maio haverá o Monstra em Casa, com exibição de curtas-metragens em competição e em setembro serão exibidas as longas-metragens em competição, assim como outros filmes já planeados, no cinema São Jorge.

No Monstra em Casa, os filmes serão exibidos na plataforma Kinow, nomeadamente a competição portuguesa de filmes, com 13 curtas, entre os quais "Tio Tomás -- A Contabilidade dos dias", de Regina Pessoa, "O rapaz roxo", de Alexandre Siqueira, "Assim mas sem ser assim", de Pedro Brito, "Maré", de Joana Rosa Bragança, e "Ode à infância", de João Monteiro e Luís Vital.

Também decorrerão 'online' seis 'masterclasses' "com grandes mestres da animação mundial", nomeadamente com o realizador alemão Raimund Krumme, o brasileiro Arnaldo Galvão e o norte-americano Ed Hooks.

Paralelamente, nos dias 30 e 31 de maio, durante a manhã, a RTP2 exibirá filmes programados pela Monstra.

Em fevereiro, quando apresentou a programação da Monstra, Fernando Galrito disse que em vinte anos o festival contabilizou um milhão de espectadores, metade dos quais crianças e jovens, e mais de 15 mil filmes exibidos.

Portugal regista esta quinta-feira 1.105 mortes relacionadas com a covid-19, mais 16 do que na quarta-feira, e 26.715 infetados (mais 533), segundo o boletim epidemiológico divulgado hoje pela Direção Geral da Saúde.

Em comparação com os dados de quarta-feira, em que se registavam 1.089 mortos, hoje constatou-se um aumento de óbitos de 1,5%.

Relativamente ao número de casos confirmados de infeção pelo novo coronavírus (26.715), os dados da Direção Geral da Saúde (DGS) revelam que há mais 533 casos do que na quarta-feira (26.182), representando uma subida de 2%.

A pandemia de covid-19 já matou 263.792 pessoas e infetou mais de 3.766.180 em 195 países desde que surgiu em dezembro na cidade chinesa de Wuhan, segundo um balanço da AFP às 11:00.

Pelo menos 1.179.700 pessoas foram consideradas curadas pelas autoridades de saúde.

Os Estados Unidos, que registaram o primeiro morto ligado ao novo coronavírus no final de fevereiro, lideram em número de óbitos e casos, com 73.431 e 1.228.609, respetivamente. Pelo menos 189.910 pessoas foram declaradas curadas.

Depois dos Estados Unidos, os países mais afetados são o Reino Unido com 30.076 mortes para 201.101 casos, Itália com 29.684 mortes (214.457 casos), Espanha com 26.070 mortes (221.447 casos) e França com 25.809 mortes (174.191 casos).

A China (excluindo os territórios de Hong Kong e Macau), onde a epidemia começou no final de dezembro, contabilizou 82.885 casos (dois novos entre quarta-feira e hoje), incluindo 4.633 mortes e 77.957 curados.

Desde as 19:00 de quarta-feira, as ilhas Comores anunciaram a primeira morte ligada aos vírus.

Até às 11:00 de hoje, a Europa totalizou 150.249 mortes para 1.641.959 casos, Estados Unidos e Canadá 77.710 mortes (1.291.985 casos), América Latina e Caraíbas 16.425 mortes (302.702 casos), Ásia 9.962 mortes (267.376 casos), Médio Oriente 7.314 mortes (202.367 casos), África 2.007 mortes (51.569 casos) e Oceânia 125 mortes (8.223 casos).