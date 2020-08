Artistas pintam murais em Paris sobre explosões em Beirute

Alguns artistas uniram-se e pintaram murais em Paris, França, sobre a explosão em Beirute.

O que se passou?





Uma primeira explosão forte ocorreu na zona portuária de Beirute cerca das 18:00 locais (16:00 em Lisboa) de terça-feira, seguida de um incêndio e de algumas detonações e depois de uma segunda explosão, muito mais forte, que causou uma nuvem de fumo em forma de cogumelo, dizimando o porto e os edifícios vizinhos.

As explosões, cuja deslocação do ar foi sentida na ilha de Chipre, a mais de 200 quilómetros de distância, foram registadas pelos sensores do Instituto Geofísico dos Estados Unidos (USGS) como um sismo de magnitude 3,3.

A explosão no porto de Beirute criou uma cratera com 43 metros de profundidade, revelou fonte da segurança libanesa, citando avaliações feitas por especialistas franceses em pirotecnia enviados para o local.

Milhares de libaneses voltam a sair à rua em protesto

Pelo segundo dia consecutivo, milhares de pessoas saíram à rua em Beirute para exigir a demissão do Governo e mudanças imediatas no sistema político.

Mais de 100 pessoas ficaram feridas nos dois dias de protestos e um polícia morreu.