Banksy é autor de um "espirro demolidor" em Bristol

Uma nova obra de arte do artista britânico Banksy apareceu na quinta-feira numa parede de Bristol. A confirmação da autenticidade foi feita, como sempre, pelo misterioso artista no seu site e no Instagram.

A criação intitulada "Aachoo!!" - tradução livre, "Aatchim!!" - na parede de uma casa em Totterdown, retrata uma mulher a espirrar e a sua dentadura a voar.

Numa das três fotografias que publicou, a força do espirro parece ter deitado abaixo um caixote de lixo e empurrado um homem de guarda-chuva. A fotografia será propositadamente torta para também parecer que o espirro "entortou" a casa e a rua.

Pouco tempo depois, uma equipa foi proteger a obra com plástico. Muitas das instalações de Banksy no exterior são vandalizadas ou roubadas.

JON ROWLEY / EPA

Banksy, cuja identidade permanece um mistério, começou a pintar com spray os comboios e as paredes na sua cidade natal, Bristol, na década de 1990, e em pouco tempo deixava a sua marca artística um pouco por todo o mundo.

O seu trabalho consiste sobretudo uma crítica social e política, sempre com um toque de ironia.