"Listen" desclassificado da corrida aos Óscares por causa da língua

"Listen", o filme português escolhido como candidato aos Óscares de 2021 na categoria de "Melhor Filme Internacional" foi desclassificado por causa da língua.

O filme apresenta 10 minutos de diálogo em língua não inglesa e 21 minutos de diálogo em língua inglesa. O que faz com que 32% do filme seja falado em língua não inglesa e a regra prevê que tem de ser no máximo 50%.

"Por esta razão e por ser candidato como um filme português foi desclassificado", explica Ana Rocha de Sousa à SIC.

O realizador Gonçalo Waddington também já reagiu através de uma publicação no Facebook.

"Pena que a Academia Portuguesa desconheça regra da língua que consta no regulamento dos Óscares da Academy of Motion Pictures, Arts and Sciences", diz.

A primeira longa-metragem da realizadora Ana Rocha de Sousa conta a história de uma família portuguesa emigrada no Reino Unido que vê a vida a andar para trás quando os serviços sociais britânicos lhes retiram a guarda das crianças, por suspeitas de maus tratos. Com uma coprodução luso-britânica, o filme foi filmado nos arredores de Londres, com elenco português e inglês. "Listen" tinha estreado, em setembro, no Festival de Cinema de Veneza, em Itália, de onde saiu com seis prémios.

Os membros da Academia Portuguesa de Cinema terão de fazer nova votação entre "Mosquito", "Patrick" ou "Vitalina Varela".

"Mosquito", de João Nuno Pinto - mostra as aventuras e a procura da glória de Zacarias, um soldado português, durante a Primeira Grande Guerra. É enviado para Moçambique, onde, abandonado pelo seu pelotão e a sofrer de malária, o jovem soldado nos leva numa viagem alucinante por um lado da história desta guerra que raramente é retratado.



"Patrick", de Gonçalo Waddington - Mário é um rapaz que foi sequestrado aos 8 anos e que depois se transforma em Patrick. É um filme sobre o tráfico de crianças, a pedofilia e a desagregação familiar.

"Vitalina Varela", de Pedro Costa - é a história de uma mulher cabo-verdiana de 55 anos que chega a Portugal três dias depois do funeral do marido. Uma viagem que estava para acontecer há 25 anos.

Adiada oito semanas, por causa da pandemia do novo coronavírus, a 93ª edição dos Óscares está marcada para 25 de abril de 2021, em Los Angeles. Os filmes contemplados poderão estrear-se até o final de fevereiro, ao contrário do habitual limite de 31 de dezembro.