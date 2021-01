Velório de João Cutileiro realiza-se esta quarta-feira em Évora

O velório do escultor João Cutileiro, que morreu na terça-feira, aos 83 anos, realiza-se esta quarta-feira na Igreja do Salvador, em Évora. As cerimónias estão marcadas para as 13:00.

O corpo do escultor vai ser cremado na quinta-feira no Complexo Funerário de Elvas (Portalegre), revelou a diretora regional de Cultura do Alentejo, Ana Paula Amendoeira.

João Cutileiro (1937-2021) estava internado num hospital de Lisboa com graves problemas respiratórios.

A Câmara de Évora decretou três dias de luto municipal pela morte do escultor, a serem cumpridos hoje e na quinta e sexta-feira.