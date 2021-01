Morreu o escultor João Cutileiro

Morreu esta terça-feira o escultor João Cutileiro, aos 83 anos, autor de várias esculturas emblemáticas como o Monumento ao 25 de Abril instalado no Parque Eduardo VII, em Lisboa.

Segundo a diretora regional de cultura do Alentejo, Ana Paula Amendoeira, João Cutileiro estava internado num hospital de Lisboa com graves problemas do foro respiratório.

A vida e obra de João Cutileiro

Da sua obra destacam-se as figuras de mármore, uma das mais polémicas a imagem de D. Sebastião, em Lagos, que desafiou o Estado Novo em 1970.

Natural de Lisboa, formou-se em Oxford. Vivia em Évora há mais de 30 anos, cidade que decidiu homenageá-lo com uma exposição em 2017.

Foi condecorado com a Ordem de Sant'Iago da Espada, Grau de Oficial, em agosto de 1983, e recebeu o Doutoramento Honoris Causa pela Universidade de Évora e pela Universidade Nova de Lisboa, este último, concedido em 2017.

Um ano depois, parte do espólio do escultor foi doada ao Estado português. Na ocasião, a ministra da Cultura, Graça Fonseca, atribuiu ao escultor a medalha de Mérito Cultural.

Em 2018, numa entrevista à SIC, lembrou o início da carreira e a paixão escultura

João Cutileiro era irmão do diplomata, antropólogo e escritor, José Cutileiro, que morreu em maio de 2020.