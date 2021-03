Beyoncé e Taylor Swift batem recordes nos Grammys

A noite dos Grammys escreveu-se no feminino, com as quatro principais categorias a serem conquistadas por artistas mulheres. Beyoncé e Taylor Swift bateram recordes.

O “Álbum do Ano” foi para Taylor Swift, com um trabalho que foi gravado durante o confinamento. Com este prémio, a cantora torna-se a primeira artista a vencer três vezes esta categoria.

Mas o grande recorde foi batido por Beyoncé que já ganhou 28 distinções – esta ano foram quatro, duas delas com Megan The Stallon que também venceu a categoria de “Artista Revelação”. Foi a primeira vez em 22 anos que o prémio foi para uma rapper.

A música “I Can’t Breath”, composta por H.E.R, foi inspirada em George Floyd e no movimento Black Lives Matter e ganhou o Grammy de “Canção do Ano”.

Billie Eilish tornou-se, aos 19 anos, a terceira artista a ganhar em dois anos consecutivos o prémio “Gravação do Ano”.