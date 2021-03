A fachada do Mosteiro de Alcobaça, com cerca de 27 mil metros quadrados, está a ser restaurada desde julho do ano passado. É a primeira intervenção do género, na fachada da igreja, em quase 300 anos.

Um trabalho que já revelou várias descobertas que já deram origem a um estudo multidisciplinar da fachada. A equipa de conservação do monumento estima que a obra esteja concluída em julho.