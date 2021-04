"E o vencedor é...Nomadland"

"Nomadland" de Chloé Zhao foi reconhecido com o prémio mais importante da indústria do cinema, depois de já ter subido ao palco como a escolhida pela Academia de Cinema de Hollywood na categoria de melhor realização.



A realizadora chinesa é a segunda mulher a vencer o prémio em 93 anos.



A noite mais esperada pela indústria cinematográfica também premiou Frances Mcdormand com o óscar de melhor atriz...o terceiro da carreira da protagonista do filme "Nomadland". Anthony Hopkins foi uma das surpresas da noite. Aos 83 anos venceu o Óscar de melhor ator pela interpretação no filme "O Pai"...numa cerimónia onde não esteve presente.



A 93ª entrega dos prémios mais importantes do cinema decorreu na Union Station em Los Angeles, com cuidados impostos pela pandemia referidos desde o início da cerimónia por Regina King que começou por recordar o veredicto de culpado...do polícia acusado da morte de George Floyd e o tema da violência policial nos Estados Unidos



Numa noite histórica na história da entrega dos Óscares, o filme "Mank" acabou por sair derrotado. Das 10 categorias em que estava nomeado só levou para casa o óscar de melhor direção de fotografia e de Melhor Design de Produção.

