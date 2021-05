"Lamento muito que tenha partido um ser tão bom". Ana Bola recorda Maria João Abreu

A atriz Maria João Abreu morreu esta quinta-feira, aos 57 anos, na sequência de um aneurisma.

"Vou recordá-la como uma pessoa muito boa, muito bem formada, uma mulher de família", começa por dizer Ana Bola, ao recordar a colega de profissão.

A atriz recorda-a como uma pessoa com muito sentido de humor e que "estava sempre muito bem disposta".

"Toda a vida trabalhou muito para ajudar a família e os amigos e toda a vida ela foi uma grande e excelente atriz".

"Neste país, muitas vezes só se reconhece o real valor dos artistas depois de eles andarem cá muitos anos a carimbar e às vezes a passar dificuldades. Acho que isso aconteceu um bocadinho com a Maria João e revolta-me um bocadinho", disse a atriz em declarações à SIC Notícias.

"Mas as recordações com que fico dela são as melhores. Lamento muito que tenha partido um ser tão bom", conclui.