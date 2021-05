"Quando morre uma atriz com o talento da Maria João, os espectadores também ficam de luto"

A atriz Maria João Abreu morreu esta quinta-feira, aos 57 anos, na sequência de um aneurisma.

O encenador Rodrigo Francisco, que trabalhou com a atriz na peça "Fenda", recorda a artista como uma pessoa que gostava muito de brincar com os mais jovens e de os estimular. "Aprendemos muito com a experiência e o talento dela", afirma à SIC Notícias.

Rodrigo Francisco diz que quando morre uma atriz com o talento da Maria João Abreu, "os espectadores também ficam de luto".