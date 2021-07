Ministra da Cultura garante que obras de Berardo estão em segurança

Há 76 novas obras na coleção de arte contemporânea do Estado. O anúncio da aquisição de obras no valor de 650 mil euros foi feito esta terça-feira à tarde pela ministra da Cultura. Questionada à parte pelos jornalistas sobre o futuro da coleção de arte de Joe Berardo, Graça Fonseca garantiu que as obras mais de duas mil obras arrestadas encontram-se em segurança.

Sem adiantar grandes pormenores, a ministra da Cultura garantiu que as obras de arte de Joe Berardo arrestadas pelas autoridades estão protegidas.

São mais de 2. 200 as obras apreendidas.

A garantia de segurança e integridade da coleção Berardo foi feita por Graça Fonseca durante a apresentação de novas obras de arte compradas pelo Estado que, pelo terceiro ano consecutivo, tem vindo a renovar a coleção de arte contemporânea nacional.

Este ano, foram adquiridas 76 obras, no valor de 650 mil euros.

O anúncio, foi feito no mesmo dia em que foi aprovado em Bruxelas o Plano de Recuperação e Resiliência português que tem reservados para a cultura 243 milhões.

A maior fatia do PRR para a cultura é dedicada aos museus, monumentos e outros espaços tutelados pela Direção-Geral do Património Cultural, muitos dos quais têm denunciado dificuldades na manutenção das obras de arte pela falta de condições e deterioração dos próprios edifícios.