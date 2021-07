Oliver Stone volta ao tema do assassinato de John F. Kennedy, 30 anos depois do filme "JFK". O realizador leva a Cannes um documentário que mostra uma versão alternativa do que terá acontecido a 22 de novembro de 1963.

Depois de Cannes, a ideia passa por colocar o documentário nas plataformas digitais. Mas algumas delas estão a recusar a longa metragem por duvidarem da veracidade dos argumentos propostos por Oliver Stone.