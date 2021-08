"On the road"é o nome do próximo Calendário Pirelli e retrata os momentos mais marcantes, para os músicos, enquanto estão em digressão.

Cher, Jennifer Hudson, Rita Ora e Iggy Pop são alguns dos rostos fotografados, em sessões feitas em Los Angeles, nos Estados Unidos e na ilha italiana de Capri.

The Cal, como também é conhecido, foi criado como uma estratégia de marketing, em 1964, pela marca italiana de pneus Pirelli.