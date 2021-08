O baterista da banda britânica The Rolling Stones, Charlie Watts, morreu esta terça-feira, num hospital de Londres, aos 80 anos.

Sempre tranquilo e com um grande sentido de humor, Charlie Watts dividia os grandes palcos dos Rolling Stones com os pequenos clubes de jazz, onde nunca deixou de tocar com amigos.

O locutor de rádio e apresentador de televisão, Júlio Isidro, define Charlie Watts como um "super herói" sem tiques de vedetismo. Com a SIC Notícias partilhou a história de um presente que lhe foi oferecido pela banda.