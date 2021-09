Cultura cigana em destaque no 15º LEFFEST

Foi apresentada, esta quarta-feira, a programação da 15ª edição do LEFFEST. O festival de cinema que dedica grande parte do programa de atividades à cultura cigana, realiza-se entre Sintra e Lisboa de 10 a 21 de novembro.

Na apresentação do programa no Palácio de Queluz, em Sintra, foi anunciada a presença de Paul Schrader, do escritor Nobel da Literatura J. M. Coetzee, Emir Kusturica e Dolores Chaplin – neta de Charlie Chaplin. As origens dos artistas vão estar em destaque no festival de cinema, que dedica a programação à celebração da cultura cigana.

Bill Murray, Tilda Swinton, Timothée Chalamet e Frances McDormand são alguns dos protagonistas do filme de abertura "The French Dispatch", realizado por Wes Anderson. Este é o ponto de partida da 15ª edição do Lisbon & Sintra Film Festival, que também vai apresentar "Madres Paralelas", de Pedro Almodôvar, na seleção oficial fora de competição.

O júri desta edição é composto pelo Nobel da Literatura J. M. Coetzee, pela realizadora e produtora Maria Speth, pela atriz Dolores Chaplin e pelo músico e realizador Emir Kusturica

Os bilhetes para o festival vão ser postos à venda em duas fases. Na primeira, a 1 de outubro, vão estar disponíveis os ingressos para os vários concertos do programa. Quanto às sessões de cinema, só vai ser possível reservar presença a partir de 20 de outubro. Nessa altura, a organização já espera poder contar com a hipótese de lotação a 100% nas salas do festival.