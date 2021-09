Novo filme de James Bond estreia esta quinta-feira

Estreia esta quinta-feira o novo filme de James Bond, o último com Daniel Craig no papel do agente secreto.

Mr. Daniel Craig, também conhecido como James Bond, mas pela quinta e última vez. O ator que dá corpo ao agente 007 despede-se do personagem, após 15 anos ao serviço de sua majestade.

Foi a primeira grande passadeira vermelha em Londres desde o início da pandemia e com o universo glamoroso de Bond. O público quis ver de perto as estrelas do 25.º filme da saga, em que o agente 007 tem de lidar com um imprevisível vilão com uma nova tecnologia perigosa.

A antestreia em Londres contou com a banda real da marinha para tocar o tema principal de Bond e com a mais jovem artista a interpretar um tema para a saga. Billie Eilish nasceu em 2001, um ano antes do 20.º filme estrear.

007 trabalha ao serviço de sua majestade e as Altezas Reais foram à antestreia. O príncipe de Gales e a duquesa de Cornualha e os suques de Cambridge fizeram questão de cumprimentar o elenco do filme. Na hora da despedida, fica o conselho para o próximo Bond.

É preciso esperar mais um ano para se saber quem vai suceder a Daniel Craig no papel de James Bond.

Para recordar os atores que vestiram a pele do agente 0087, o Museu de Cera Madame Tussauds inaugura uma exposição com as 6 figuras de James Bond.



