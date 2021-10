Now United: "Adoraríamos ter um membro português"

Os Now United surgiram em 2017 num concurso feito nas redes sociais, criado por Simon Fullel, produtor do American Idol e ex-agente das Spice Girls.

O projeto é composto por 18 jovens entre os 18 e os 24 anos, cada um de um país diferente. Portugal não está representado neste projeto, mas há um elemento que representa a língua portuguesa.

Com milhões de visualizações no Youtube e seguidores nas redes sociais, os Now United fazem sucesso em todo o mundo.

No próximo domingo o grupo vai atuar na gala dos Globos de Ouro.