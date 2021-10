Scarlett Johansson e estúdios Disney chegam a acordo por causa de "Viúva Negra"

A atriz norte-americana Scarlett Johansson e os estúdios Walt Disney chegaram a acordo, no âmbito de um processo judicial que a artista interpôs por alegada violação de contrato pela estreia do filme "Viúva Negra".

A informação foi divulgada hoje em comunicado por ambas as partes e noticiada pela imprensa norte-americana, mas não foram revelados os termos do acordo.

No processo judicial, aberto em julho, Scarlett Johansson acusou a Disney de violação do contrato sobre o filme "Viúva Negra", uma vez que o seu salário estava dependente das receitas de bilheteira nos cinemas e os estúdios decidiram estrear o filme também em 'streaming'.

A defesa de Scarlett Johansson estima que esta estreia híbrida, em sala de cinema e em 'streaming', tenha envolvido um bónus de 50 milhões de dólares (43,1 milhões de euros) dos quais a atriz não usufruiu.

"Estou feliz por eu e a Disney termos resolvido as nossas diferenças. Estou incrivelmente orgulhosa do trabalho que temos feito nos últimos anos e gostei muito da relação criativa com a equipa. Estou desejosa de continuar esta nossa colaboração", afirmou a atriz em comunicado.