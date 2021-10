Os concertos do The Weeknd, marcados para outubro do próximo ano em Portugal, foram cancelados.

Segundo a promotora de espetáculos Everything is New, o cancelamento deve-se a mudanças que implicam a passagem dos concertos para espaços maiores como estádios de futebol.

Nas redes sociais, o artista canadiano já anunciou uma nova digressão mundial para o próximo ano, sem revelar locais e datas.

Quem adquiriu bilhetes pode pedir o reembolso a partir de quarta-feira.