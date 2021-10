Matthew Hutchins e o filho de 9 anos chegaram a Santa Fé, Novo México, onde se deu a trágica morte de Halyna Hutchins, no decorrer das filmagens do filme "Rust". A diretora de fotografia do filme western foi morta acidentalmente por Alec Baldwin na quinta-feira, dia 21.

O viúvo, Matthew Hutchins e o filho encontraram-se com o ator e produtor do filme, Alec Baldwin, que disparou acidentalmente sobre Halyna, de 42 anos. O viúvo foi visto a abraçar Alec Baldwin durante o encontro e admitiu ao jornal Daily Mail que o ator está a ser "muito prestável".

No dia em que Halyna Hutchins morreu, seis técnicos tinham abandonado o projeto alegando "falta de segurança".

PAI DE HALYNA DEIXA CLARO: "ALEC BALDWIN NÃO TEM CULPA"

O pai de Halyna Hutchins já avaçou com declarações e considera que a culpa pela morte da filha, deve recair sobre quem cuida dos objetos de cena. O pai da diretora de fotografia que foi morta acidentalmente, deixou claro que "Alec Baldwin não tem culpa".

Ao jornal britânico "The Sun", Anatoly Androsovych acrescentou que a prioridade agora é dirigir-se para os EUA, para se juntar ao genro, Matthew Hutchins e ao neto, que "ficou bastante afetado, ele está perdido sem a mãe", afirmou.

A CHAMADA DE EMERGÊNCIA NO TRÁGICO DIA

A supervisora de roteiro, Mamie Mitchell, pediu ajuda após a tragédia que se sucedeu na quinta-feira, "temos duas pessoas que foram acidentalmente baleadas por uma arma cenográfica e precisamos de ajuda imediatamente".

Durante a chamada, Mamie reclama que outra pessoa da equipa deveria ter confirmado se a arma estava de facto carregada.

VIGÍLIA POR HALYNA REUNE DEZENAS DE PESSOAS

No sábado, decorreu uma vigília em memória da diretora de fotografia. No mesmo dia, Matthew quebrou o silêncio sobre o trágico acidente ao publicar três fotografias nas redes sociais, nas quais surge ao lado da esposa, "sentimos muito a tua falta, Halyna", descreve.

Matthew escreveu, ainda, que a paixão e visão de Halyna inspiraram todos e que não há palavras para descrever a importância do seu legado.

Alec Baldwin, de 63 anos, está a colaborar com as autoridades e, ao que tudo indica, não será acusado de homicídio por se tratar de um acidente.

O realizador assistente que passou a arma carregada a Alec já foi alvo de várias queixas por falta de cumprimento dos protocolos de segurança.

Em Hollywood é comum utilizarem armas de adereço que disparam cartuchos vazios, de modo a tornar a cena mais realista, Muitas vezes, o diretor de fotografia posiciona-se perto do disparo para captar de forma mais próxima.

