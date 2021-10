O mais recente fenómeno da Netflix tem uma boneca animada que deixou os fãs da série muito curiosos.

Trata-se de "Younghee", uma boneca gigante que aparece no episódio em que as personagens jogam ao "Macaquinho do Chinês".

Muitos pensavam que "Younghee" tinha sido criada de propósito para a série, mas a verdade é que ela já existia.

A boneca está no museu de carruagens "Macha Land", que fica localizado em Jincheon, a três horas de Seul, na Coreia do Sul.

