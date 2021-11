O ator Will Smith, de 53 anos, vai divulgar o seu primeiro livro biográfico, "Will", a 9 de novembro, nos EUA. A obra relata a vida de um dos atores mais conhecidos de Hollywood e o passado que o tem assombrado há anos. Os segredos da família Smith serão revelados neste memoir, juntamente com os traumas provocados pelo pai alcoólico.

No livro, Will Smith descreve a relação complicada com o pai, Willard Caroll Smith, e as situações de violência doméstica que o marcaram.

Na revista People, o ator Will Smith confessou que o pai esteve sempre presente na sua vida, mas era uma pessoa violenta.

Em ambiente de violência doméstica, Will Smith tinha 9 anos quando testemunhou o pai a agredir a mãe até ela ficar inconsciente. O episódio ficou marcado na memória do ator, que planeava vingar-se do pai.

Quando o pai de Will Smith foi diagnosticado com cancro, o ator considerou matar o pai:

"Fiz uma pausa no topo das escadas. Eu poderia empurrá-lo pelas escadas abaixo e safar-me-ia facilmente. Ninguém jamais acreditaria que matei o meu pai de propósito", confessou Will Smith à revista People.

Willard Caroll Smith morreu aos 76 anos, em 2016.

