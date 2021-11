Multidão chega à cidade natal de Marília Mendonça para homenagem à cantora

Uma multidão chegou este sábado a Goiânia, a cidade natal da cantora Marília Mendonça, que morreu na sexta-feira num acidente de avião, aos 26 anos.

A cantora era apontada como uma "estrela" da música sertaneja e tinha espetáculos agendados para o final deste mês no Porto -- dias 27 e 28 -- e em Lisboa, dia 29, no que seria a sua estreia nos palcos portugueses.

Muito popular no Brasil, a cantora morreu na queda de um "avião-táxi" bimotor, no Estado de Minas Gerais.

O seu corpo foi transportado hoje para Goiânia, capital do Estado de Goiás, onde os seus admiradores se reuniram num estádio onde será realizada uma vigília pública, segundo a AFP.

Os admiradores, segundo a agência noticiosa francesa, começaram a fazer fila na madrugada de hoje, para ter possibilidade de entrar no estádio, com uma lotação de 15.000 pessoas, e onde têm chegado arranjos de flores.

"Viemo-nos despedir de Marília Mendonça e agradecer-lhe ter passado esses anos de sua vida cantando para nós e ajudando nossos corações a voar", disse o estudante Davi Dyeimes Linares, ao canal G1, e que percorreu 130 quilómetros para estar entre os primeiros da fila.

A cantora e um tio que trabalhava com ela morreram no acidente e serão enterrados numa cerimónia privada num cemitério da cidade.

Marília Mendonça tinha 39 milhões de seguidores na rede social Instagram e 22 milhões no seu canal no YouTube.

Pouco antes do acidente, Marília tinha divulgado um vídeo nas redes sociais do seu embarque e de uma refeição a bordo do avião, anunciando "um fim de semana de 'shows'".