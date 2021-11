Alec Baldwin quer polícias nos cenários dos filmes para garantir segurança das armas

Numa publicação feita no Instagram na segunda-feira, o ator Alec Baldwin pede que agentes da polícia possam passar a estar presentes nos cenários das filmagens de produções como “Rust”, para que possam ser melhoradas questões relacionadas com a segurança das armas.

O apelo surge depois do ator norte-americano ter disparado uma arma durante as filmagens, tendo atingido, acidentalmente, a diretora de fotografia do filme, Halyna Hutchins, de 42 anos, que acabou por falecer, e o realizador Joel Souza, de 48 anos.

“Todas as produções cinematográficas ou de televisão que usem armas, sejam elas falsas ou não, deveriam ter um polícia presente no cenário, contratado pela produção, para avaliar as condições de segurança das armas”, escreveu na publicação que publicou na rede social.

Esta função é, habitualmente, dada a um armeiro ou especialista em armas de fogo, responsáveis por garantir que as armas utilizadas nas filmagens são apropriadas para o contexto do filme e, sobretudo, que estão limpas, carregadas corretamente e manuseadas em segurança.

Num depoimento recolhido pelas autoridades, a que o Washington Post teve acesso, é descrito como a armeira do filme “Rust”, Hannah Gutierrez, tinha preparado três armas de adereço antes da cena do disparo. Depois disso, o assistente Dave Halls gritou “arma fria” - um termo técnico para indicar que uma arma está carregada com uma munição falsa - antes de entregar a arma a Alec Baldwin.

Na semana passada, o assistente quebrou o silêncio. Dave Halls disse estar em choque, defende mudanças na indústria cinematográfica e admite que não inspecionou devidamente a arma porque não verificou todos os cartuchos.

Entretanto, os investigadores anunciaram que um “projétil de chumbo” foi retirado do ombro do realizador e que o mesmo aparenta ser uma munição verdadeira.

O incidente tem gerado questões sobre as regulações de segurança nas produções de Hollywood. As rigorosas recomendações da indústria cinematográfica em matéria de armas de fogo proíbem a presença de balas reais na rodagem dos filmes, precisamente para evitar acidentes deste género.

