Divulgada chamada de emergência feita depois do disparo acidental de Alec Baldwin

A gravação da chamada feita para o serviço de emergência, na sequência do acidente que causou a morte da diretora de fotografia Halyna Hutchins, foi divulgada. No áudio é referido que existia um médico no estúdio, que terá tentado controlar a hemorragia.

A chamada começa por ser feita por uma mulher, que se identifica como Naomi Mitchell, que era responsável pela supervisão dos textos. Perante as perguntas da operadora, Naomi Mitchell afirma que dois elementos da equipa foram atingidos – o diretor e a camerawoman.

Na conversa, a supervisora atribui responsabilidades ao realizador assistente, afirmando que este não confirmou as armas.

“Este c**** do AD [realizador assistente] que gritou comigo ao almoço porque estava a perguntar pelas revisões, este filho da p***. Viste-o? (…) A gritar comigo? (…) [silenciado na fonte] é suposto ela verificar as armas, ela é responsável pelo que aconteceu”, pode ouvir-se.

Numa segunda parte da chamada, uma voz masculina diz acreditar que os dois feridos estavam conscientes, acrescentado que cada um teria apenas um ferimento. O indivíduo avança ainda que existia um médico nos estúdios e que este terá tentado travar a hemorragia.

Ao longo da chamada é notória a confusão nos estúdios que seguiu o disparo.

Halyna Hutchins foi atingida, na passada sexta-feira, por um tiro acidental, disparado pelo ator Alec Baldwin. A diretora de fotografia foi transportada para o hospital, mas acabou por morrer.

Também o realizador Joel Souza, que estava atrás da diretora de fotografia, ficou ferido.

Segundo o relatório das autoridades, o realizador assistente David Halls entregou a Alec Baldwin uma arma, sem saber que esta estava carregada com munições verdadeiras. Terá também dito ao ator que era seguro usar.

A arma era uma de três que seriam utilizadas como adereço para a gravação do filme “Rust”, que estava a ser rodado no Novo México.