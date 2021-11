Ator Christopher Walken destrói obra de Banksy durante as filmagens

De acordo com o jornal The New York Times, o episódio ocorreu na rodagem de um série britânica, "The Outlaws". O ator Christopher Walken, que interpreta o papel de Frank Sheldon, destruiu a obra de Banksy, intitulada "The Rat". O ato foi intencional e teve a aprovação do artista.

A série estava a ser gravada na cidade natal de Banksy, Bristol, local em que se encontram vários grafitis do artista. Um deles é de uma imagem de um rato, que agora foi pintado por cima pelo ator Christopher Walken.

Na série, Christopher Walken interpreta um homem a viver em Inglaterra com a família e a cumprir serviço comunitário.

"A necessidade de destruir também é uma criatividade urgente", respondeu Banksy na sua conta do Instagram após o episódio.

O artista Banksy tornou-se um dos mais famosos artistas do mundo, conhecido pela sua arte urbana em várias capitais europeias, que serve normalmente de críticas sociais. As suas obras valem milhões de euros, mas a identidade do artista continua a ser um mistério.

